Camiño Portugués
Rúa Pai Crespo, Nº55
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Albergue Santiago de Vilavella
Dispoñible sen conexión
120
Rúa Pai Crespo, Nº55
Redondela
Propiedade do albergue: propiedade privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Tania
Observacións:
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