Camí Portuguès
Rúa Pai Crespo, Nº55
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Alberg Santiago de Vilavella
Disponible sense connexió
120
Rúa Pai Crespo, Nº55
Redondela
Propietat de l'alberg: propietat privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tania
Observacions:
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots