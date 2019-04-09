Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Portuguès

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Santiago de Vilavella

Disponible sense connexió
12
0
Albergue santiago de vilavella

Rúa Pai Crespo, Nº55
Redondela

673414752

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: propietat privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tania

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies