Iparraldeko Bidea Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
La Vega plaza, z/g
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Vega de Sariegoko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
130
La Vega plaza, z/g
Sariegoko ibarra (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Sariegoko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Sariegoko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Taberna La Kasuca de Sariego, gaur egun kudeatzen dutenak: 680 83 80 53
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 20
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
km 34,3
Denbora 09H 15’
Zailtasuna HANDIA
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