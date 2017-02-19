Camí del Nord Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
Plaza La Vega, s/n
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Alberg de pelegrins de Vega de Sariego
Disponible sense connexió
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Plaza La Vega, s/n
Vega de Sariego (Astúries)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Sariego
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Sariego
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Taverna El Casinyot de Sariego, que són els qui ho gestionen actualment: 680 83 80 53
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
km 34,3
Temps 09H 15’
Dificultat alta
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