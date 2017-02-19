Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
Plaza La Vega, s/n
Albergue de peregrinos de Vega de Sariego
Disponible sin conexión
132
Plaza La Vega, s/n
Vega de Sariego (Asturias)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Sariego
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Sariego
Persona encargada de atender el albergue: Taberna La Casuca de Sariego, que son quienes lo gestionan actualmente: 680 83 80 53
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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