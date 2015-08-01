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Bide Frantsesa Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

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Usategiak

Konexiorik gabe erabilgarri
75
0
Perfil

Beheko ingurabidea kalea
Ledigoak (Palentzia)

979 88 36 05

[email protected] eta [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andrei Jacot

Oharrak: Jatetxe batean, gosariak aukeran eta menuak 14 euroan edo plater konbinatuak prezio merkeagoan eskaintzen dituzte. 10 €-ko pizza

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa Etapa 16

Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

km 26,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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