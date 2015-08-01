Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
C/ Ronda de Abajo
El Palomar
Disponible sin conexión
8465
C/ Ronda de Abajo
Ledigos (Palencia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Andrei Jacot
Observaciones: Disponen de bar restaurante donde ofrecen desayunos a elegir y menús por 14€ o platos combinados a precios más asequibles. Pizza 10€
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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