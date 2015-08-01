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Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

El Palomar

Disponible sin conexión
84
65
Perfil

C/ Ronda de Abajo
Ledigos (Palencia)

979 88 36 05

[email protected] y [email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Andrei Jacot

Observaciones: Disponen de bar restaurante donde ofrecen desayunos a elegir y menús por 14€ o platos combinados a precios más asequibles. Pizza 10€

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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