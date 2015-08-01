Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Palomar

Disponible sense connexió
75
0
Perfil

C/ Ronda de Baix
Ledigos (Palència)

979 88 36 05

[email protected] i [email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrei Jacot

Observacions: Disposen de bar restaurant on ofereixen desdejunis a triar i menús per 14€ o plats combinats a preus més assequibles. Pizza 10€

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers Etapa 16

Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers

km 26,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies