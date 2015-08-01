Camí Francès Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
C/ Ronda de Baix
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El Palomar
Disponible sense connexió
750
C/ Ronda de Baix
Ledigos (Palència)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrei Jacot
Observacions: Disposen de bar restaurant on ofereixen desdejunis a triar i menús per 14€ o plats combinats a preus més assequibles. Pizza 10€
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
km 26,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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