Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa
Rúa Gorgullón 16
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Urban Hostel igarobidea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Rúa Gorgullón 16
Pontevedra
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 3
Redondelatik Pontevedrarako etapa
km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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