Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra
Rúa Gorgullón 16
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Dpaso Urban Hostel
Disponible sense connexió
30
Rúa Gorgullón 16
Pontevedra
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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