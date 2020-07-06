Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
Rúa Gorgullón 16
Dpaso Urban Hostel
Disponible sin conexión
315
Rúa Gorgullón 16
Pontevedra
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Manuel
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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