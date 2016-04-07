Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Santiago bidea, udaletxearen aurrean
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Trabadeloko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
130
Santiago bidea, udaletxearen aurrean
Trabadelo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Udaletxea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udaletxea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udal langileak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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