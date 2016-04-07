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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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Trabadeloko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Trabadeloko aterpetxea

Santiago bidea, udaletxearen aurrean
Trabadelo (Leon)

602321154

[email protected].

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udaletxea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udaletxea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udal langileak

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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