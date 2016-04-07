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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue de Trabadelo

Disponible sin conexión
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74
Albergue de Trabadelo

C/ Camino de Santiago, frente al Ayuntamiento
Trabadelo (León)

638752705

[email protected].

Propiedad del albergue: Ayuntamiento

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Susi

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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