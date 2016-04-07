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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg de Trabadelo

Disponible sense connexió
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Alberg de Trabadelo

C/ Camí de Santiago, enfront de l'Ajuntament
Trabadelo (Lleó)

602321154

[email protected].

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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