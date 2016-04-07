Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
C/ Camí de Santiago, enfront de l'Ajuntament
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Alberg de Trabadelo
Disponible sense connexió
130
C/ Camí de Santiago, enfront de l'Ajuntament
Trabadelo (Lleó)
Propietat de l'alberg: Ajuntament
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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