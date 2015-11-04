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Portugalgo Bidea Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa

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Timonel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
59
0
Albergue timonel

Ardien zeharbidea, 8
Errei saldak

986 54 08 40, 696 805 305

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iturrien babesa

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa Etapa 4

Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa

km 23,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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