Portugalgo Bidea Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
Ardien zeharbidea, 8
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Timonel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
590
Ardien zeharbidea, 8
Errei saldak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iturrien babesa
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 4
Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
km 23,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak