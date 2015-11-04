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Camino Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

Albergue Timonel

Disponible sin conexión
78
14
Albergue timonel

Travesía de las Ovejas, 8
Caldas de Reis

986 54 08 40, 696 805 305

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Amparo Fuentes

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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