Albergui Timoner

Camí Portuguès Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
Travessia de les Ovelles, 8
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590
Travessia de les Ovelles, 8
Caldas de Reis
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Amparo Fuentes
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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