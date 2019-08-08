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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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Sixtos No Caminho aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue SIXTOS

Rúa da Fonte dos Concheiros, 2A, Bajo, 15703
Santiago

Telefonoa: 881 067 936 WhatsApp: 682 721 194 (testua bakarrik)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Orlando eta Ramiro

Oharrak: Aterpetxeak ohe eta litera guztiak solairu bakarrean ditu, eskailerarik gabe. Ohe bakoitzak argia, korronte-hartunea eta 2 USB konexio ditu gailu mugikorrak kargatzeko. Guztiek armairu handi bat (armairua) dute motxilentzat eta norberaren gauzak giltzarrapoz gordetzeko. Ertz guztiek pribatutasun osoa bermatzen duten gortinak dituzte. Aterpetxeak segurtasun-bideo-kamerak ere baditu eremu komunetan, eta otoitz-gela bat ere badu, non erromesak erlaxatu eta beren fedearekin espiritualki lotu baitaitezke 2021eko azaroaren 15etik 2022ko otsailaren 28ra arte. Aurreikusitako irekiera, 2022ko martxoaren 1ean

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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