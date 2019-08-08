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Sixtos No Caminho aterpetxea
Rúa da Fonte dos Concheiros, 2A, Bajo, 15703
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Orlando eta Ramiro
Oharrak: Aterpetxeak ohe eta litera guztiak solairu bakarrean ditu, eskailerarik gabe. Ohe bakoitzak argia, korronte-hartunea eta 2 USB konexio ditu gailu mugikorrak kargatzeko. Guztiek armairu handi bat (armairua) dute motxilentzat eta norberaren gauzak giltzarrapoz gordetzeko. Ertz guztiek pribatutasun osoa bermatzen duten gortinak dituzte. Aterpetxeak segurtasun-bideo-kamerak ere baditu eremu komunetan, eta otoitz-gela bat ere badu, non erromesak erlaxatu eta beren fedearekin espiritualki lotu baitaitezke 2021eko azaroaren 15etik 2022ko otsailaren 28ra arte. Aurreikusitako irekiera, 2022ko martxoaren 1ean
Bide frantsesa
Pedrouzotik Santiagorako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak