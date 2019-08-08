Albergue Sixtos No Caminho
Rúa da Fonte dos Concheiros, 2A, Bajos, 15703
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Orlando y Ramiro
Observaciones: El albergue tiene todas las camas y literas en un único piso, sin escaleras. Cada cama tiene luz, toma-corriente y 2 conexiones USB para recarga de dispositivos móviles. Todos tienen un armario (taquilla) grande para las mochilas y pertenencias personales con candado. Todas las literas cuentan con cortinas que garantizan total privacidad. El albergue cuenta también con vídeo-cámaras de seguridad en las áreas comunes, y con una sala de oración donde los peregrinos pueden relajarse y conectarse espiritualmente con su fe personal Cerrado desde el 15 de noviembre 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022. Apertura prevista 01 de marzo de 2022
Camino Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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