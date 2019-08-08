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Alberg Sixtos No Caminho
Rúa dóna Fonte dos Concheiros, 2A, Baixos, 15703
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Orlando i Ramiro
Observacions: L'alberg té tots els llits i lliteres en un únic pis, sense escales. Cada llit té llum, presa-corrent i 2 connexions USB per a recàrrega de dispositius mòbils. Tots tenen un armari (taquilla) gran per a les motxilles i pertinences personals amb cadenat. Totes les lliteres compten amb cortines que garanteixen total privacitat. L'alberg compta també amb vídeo-càmeres de seguretat en les àrees comunes, i amb una sala d'oració on els pelegrins poden relaxar-se i connectar-se espiritualment amb la seva fe personalTancat des del 15 de novembre 2021 i fins al 28 de febrer de 2022. Obertura prevista 01 de març de 2022
Camí Francès
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
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