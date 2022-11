Albergue Sixtos Non Caminho

Rúa dá Fonte dous Concheiros, 2A, Baixos, 15703

Santiago de Compostela Teléfono: 881 067 936 WhatsApp: 682 721 194 (só texto) www.alberguesixtos.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Orlando e Ramiro

Observacións: O albergue ten todas as camas e literas nun único piso, sen escaleiras. Cada cama ten luz, toma-corrente e 2 conexións USB paira recarga de dispositivos móbiles. Todos teñen un armario (despacho de billetes) grande paira as mochilas e pertenzas persoais con cadeado. Todas as literas contan con cortinas que garanten total privacidade. O albergue conta tamén con vídeo-cámaras de seguridade nas áreas comúns, e cunha sala de oración onde os peregrinos poden relaxarse e conectarse espiritualmente coa súa fe persoalPechado desde o 15 de novembro 2021 e até o 28 de febreiro de 2022. Apertura prevista 01 de marzo de 2022