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Albergue Sixtos Non Caminho
Rúa dá Fonte dous Concheiros, 2A, Baixos, 15703
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Orlando e Ramiro
Observacións: O albergue ten todas as camas e literas nun único piso, sen escaleiras. Cada cama ten luz, toma-corrente e 2 conexións USB paira recarga de dispositivos móbiles. Todos teñen un armario (despacho de billetes) grande paira as mochilas e pertenzas persoais con cadeado. Todas as literas contan con cortinas que garanten total privacidade. O albergue conta tamén con vídeo-cámaras de seguridade nas áreas comúns, e cunha sala de oración onde os peregrinos poden relaxarse e conectarse espiritualmente coa súa fe persoalPechado desde o 15 de novembro 2021 e até o 28 de febreiro de 2022. Apertura prevista 01 de marzo de 2022
Camiño Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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