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Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

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Albergue Sixtos Non Caminho

Dispoñible sen conexión
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Albergue SIXTOS

Rúa dá Fonte dous Concheiros, 2A, Baixos, 15703
Santiago de Compostela

Teléfono: 881 067 936 WhatsApp: 682 721 194 (só texto)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Orlando e Ramiro

Observacións: O albergue ten todas as camas e literas nun único piso, sen escaleiras. Cada cama ten luz, toma-corrente e 2 conexións USB paira recarga de dispositivos móbiles. Todos teñen un armario (despacho de billetes) grande paira as mochilas e pertenzas persoais con cadeado. Todas as literas contan con cortinas que garanten total privacidade. O albergue conta tamén con vídeo-cámaras de seguridade nas áreas comúns, e cunha sala de oración onde os peregrinos poden relaxarse e conectarse espiritualmente coa súa fe persoalPechado desde o 15 de novembro 2021 e até o 28 de febreiro de 2022. Apertura prevista 01 de marzo de 2022

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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