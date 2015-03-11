Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa
Vélez Doktorea, 17
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Santa Luzia aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
280
Vélez Doktorea, 17
Villavante (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Stephany Avila
Oharrak: Gosariak, bazkariak eta afariak ematen dituzte. Bainugela eta telebista duten logela bikoitzak ere badaude. Bazkariak 14€ Afari komunitarioa 14€ Gosaria 5€
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 20
Astorgako bideko San Martin etapa
km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak