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Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue Santa Lucía

Disponible sin conexión
28
8
Albergue Santa Lucía

C/ Doctor Vélez, 17
Villavante (León)

987 389 105 / 669 378 234

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Stephany Ávila

Observaciones: Sirven desayunos, comidas y cenas. También hay habitaciones dobles con baño y TV. Comidas 14€ Cena comunitaria 14€ Desayuno 5€

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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