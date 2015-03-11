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Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

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Alberg Saint Lucia

Disponible sense connexió
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Alberg Saint Lucia

C/ Doctor Vélez, 17
Villavante (Lleó)

987 389 105 / 669 378 234

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Stephany Ávila

Observacions: Serveixen desdejunis, menjars i sopars. També hi ha habitacions dobles amb bany i TV

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga Etapa 20

Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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