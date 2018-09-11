Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Coruña kalea, 6
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San Martin aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
390
Coruña kalea, 6
Tui (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Luis Rodríguez eta Adrián Lage
Oharrak:
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