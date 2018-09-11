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Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño

Albergue San Martín

Disponible sin conexión
105
6
Albergue san martin

Calle Coruña, 6
Tui (Pontevedra)

640 616 473

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José Luis Rodríguez y Adrián Lage

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

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