Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño
Calle Coruña, 6
Albergue San Martín
Disponible sin conexión
1056
Calle Coruña, 6
Tui (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: José Luis Rodríguez y Adrián Lage
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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