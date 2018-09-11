Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño
Calli Coruña, 6
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Alberg Sant Martín
Disponible sense connexió
390
Calli Coruña, 6
Tui (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Rodríguez i Adrián Lage
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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