Bide Frantsesa Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
San Bolako erreka
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San Bolo Erreka Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
50100
San Bolako erreka
Elizetakoa (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Brigida SL.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lourdes
Oharrak: Eguneko afaria komunitatean 19:00etan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 13
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
km 31,1
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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