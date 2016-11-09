Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

San Bolo Erreka Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
5010
0
06 albergue arroyo de san bol

San Bolako erreka
Elizetakoa (Burgos)

606 893 407 (Aterpetxea)

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Brigida SL.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lourdes

Oharrak: Eguneko afaria komunitatean 19:00etan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa Etapa 13

Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

km 31,1
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi