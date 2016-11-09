Albergui Rierol de Sant Bol

Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas
Rierol de Sant Bol
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Disponible sense connexió
50090
Rierol de Sant Bol
Pertany a Iglesias (Burgos)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Santa Brígida, S.L.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lorda
Observacions: Sopa diària en comunitat a les 19:00 hores.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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