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Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas

Albergue Arroyo de San Bol

Disponible sin conexión
5044
110
06 albergue arroyo de san bol

Arroyo de San Bol
Pertenece a Iglesias (Burgos)

606 893 407 (Albergue)

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Santa Brígida, S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Lourdes

Observaciones: Cena diaria en comunidad a las 19:00 horas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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