Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
Samoseko monasterioa, 1
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Samos Monasterioko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
760
Samoseko monasterioa, 1
Samos (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Beneditarren gurasoak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Beneditarren gurasoak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aita Igandea
Oharrak: Sondako Beneditino Monasterioko sarrera, 4 euroren truke.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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