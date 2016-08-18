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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Alberg del Monestir de Samos

Disponible sense connexió
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Monestir de Samos, 1
Samos (Lugo)

982 54 60 46

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Pares Benedictinos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Pares Benedictinos

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pare Domingo

Observacions: Entrada al Monestir Benedictino de Samos per 4 euros.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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