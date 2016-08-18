Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
Monestir de Samos, 1
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Alberg del Monestir de Samos
Disponible sense connexió
760
Monestir de Samos, 1
Samos (Lugo)
Propietat de l'alberg: Pares Benedictinos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Pares Benedictinos
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pare Domingo
Observacions: Entrada al Monestir Benedictino de Samos per 4 euros.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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