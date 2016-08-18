Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Mosteiro de Samos, 1
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Albergue do Mosteiro de Samos
Dispoñible sen conexión
760
Mosteiro de Samos, 1
Samos (Lugo)
Propiedade do albergue: Pais Benedictinos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Pais Benedictinos
Persoa encargada de atender o albergue: Pai Domingo
Observacións: Entrada ao Mosteiro Benedictino de Samos por 4 euros.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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