Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
Lekua Samblismoa 4
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Samblismo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
20
Lekua Samblismoa 4
Borres, Tineo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra/pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Xabier
Oharrak: Bideadarkatu eta 200 metrora dago. Afaria eta gosaria eskaintzen ditu 8 euroren truke. Afaria 19:00etan
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 4
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak