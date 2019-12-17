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Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

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Samblismo aterpetxea

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Lekua Samblismoa 4
Borres, Tineo

623 190 006

xabialey@hotmaily

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra/pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Xabier

Oharrak: Bideadarkatu eta 200 metrora dago. Afaria eta gosaria eskaintzen ditu 8 euroren truke. Afaria 19:00etan

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa Etapa 4

Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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