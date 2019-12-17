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Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande

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Alberg Samblismo

Disponible sense connexió
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Lloc Samblismo 4
Esborris, Tineo

623 190 006

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular/Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier

Observacions: Está situat a 200 metres després de la bifurcació de caminsOfereix sopar i desdejuni per 8 euros . Horari sopa 19.00 hores

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola d'Allande

km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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