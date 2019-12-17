Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande
Lloc Samblismo 4
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Alberg Samblismo
Disponible sense connexió
20
Lloc Samblismo 4
Esborris, Tineo
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular/Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier
Observacions: Está situat a 200 metres després de la bifurcació de caminsOfereix sopar i desdejuni per 8 euros . Horari sopa 19.00 hores
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande
km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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