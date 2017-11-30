Iparraldeko Bidea Abadinetik Vilalbarako etapa
Asparedes-Castruma (Gijango aterpetxetik 5 km)
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O Xistral aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
420
Asparedes-Castruma (Gijango aterpetxetik 5 km)
As Paredes - Castruma (Abadingo Concello)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jaimek
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 29
Abadinetik Vilalbarako etapa
km 20,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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