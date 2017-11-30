Camí del Nord Etapa d'Abadín a Vilalba
As parets-Castromaior (5 kms després de l'alberg de Gontán)
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Alberg O Xistral
Disponible sense connexió
420
As parets-Castromaior (5 kms després de l'alberg de Gontán)
As Parets-Castromaior (Concello d'Abadín)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jaime
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 29
Etapa d'Abadín a Vilalba
km 20,6
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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