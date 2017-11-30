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Camino del Norte Etapa de Abadín a Vilalba

Albergue O Xistral

Disponible sin conexión
47
6
Albergue o xistral

As paredes-Castromaior (5 kms después del albergue de Gontán)
As Paredes-Castromaior (Concello de Abadín)

673 524 257

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jaime

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Abadín a Vilalba Etapa 29

Etapa de Abadín a Vilalba

km 20,6
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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