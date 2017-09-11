Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa
Vila de Rianxo, 11
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O Pedrón aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
150
Vila de Rianxo, 11
Errolda
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andres Blanco eta Yolanda Seoane
Oharrak: Bost hizkuntza hitz egiten dituzte (alemana, portugesa, frantsesa, italiera eta ingelesa).
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 5
Caldas de Reisetik Padronera etapa
km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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