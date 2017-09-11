Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
Vila de Rianxo ,11
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Albergue Ou Pedrón
Dispoñible sen conexión
140
Vila de Rianxo ,11
Padrón
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Andrés Branco e Yolanda Seoane
Observacións: Falan cinco idiomas (alemán, portugués, francés, italiano e inglés).
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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