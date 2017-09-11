Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
Vila de Rianxo ,11
Albergue O Pedrón
Disponible sin conexión
286
Vila de Rianxo ,11
Padrón
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Andrés Blanco y Yolanda Seoane
Observaciones: Hablan cinco idiomas (alemán, portugués, francés, italiano e inglés).
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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