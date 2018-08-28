Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
Logoso, 12. zk.
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O Logoso aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1250
Logoso, 12. zk.
Dumbria
Aterpetxearen jabegoa: Domingo Caamaño Maceiras
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Domingo Caamaño Maceiras
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Igandea
Oharrak: Checking-a 13:00etatik 20:00etara
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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