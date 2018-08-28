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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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O Logoso aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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O Logoso aterpetxea

Logoso, 12. zk.
Dumbria

659505399

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Domingo Caamaño Maceiras

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Domingo Caamaño Maceiras

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Igandea

Oharrak: Checking-a 13:00etatik 20:00etara

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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