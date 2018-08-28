Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Logoso, nº 12
Albergue O Logoso
Disponible sin conexión
13438
Logoso, nº 12
Dumbría
Propiedad del albergue: Domingo Caamaño Maceiras
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Domingo Caamaño Maceiras
Persona encargada de atender el albergue: Domingo Camaño
Observaciones: Checking entre las 13:00 y las 19:00
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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