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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue O Logoso

Disponible sin conexión
134
38
Albergue O Logoso

Logoso, nº 12
Dumbría

659505399

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Domingo Caamaño Maceiras

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Domingo Caamaño Maceiras

Persona encargada de atender el albergue: Domingo Camaño

Observaciones: Checking entre las 13:00 y las 19:00

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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