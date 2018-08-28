Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Logoso, núm. 12
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Alberg O Logoso
Disponible sense connexió
1250
Logoso, núm. 12
Dumbría
Propietat de l'alberg: Domingo Caamaño Maceiras
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Domingo Caamaño Maceiras
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Domingo Camaño
Observacions: Checking entre les 13.00 i les 20.00
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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