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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Alberg O Logoso

Disponible sense connexió
125
0
Alberg O Logoso

Logoso, núm. 12
Dumbría

659505399

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Domingo Caamaño Maceiras

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Domingo Caamaño Maceiras

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Domingo Camaño

Observacions: Checking entre les 13.00 i les 20.00

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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