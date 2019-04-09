Bide Ingelesa Pontedeume eta Betanzos arteko etapa
Rua Padurak, z/g
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Miñoko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Rua Padurak, z/g
Miño (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 3
Pontedeume eta Betanzos arteko etapa
km 21,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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