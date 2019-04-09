Camí Anglès Etapa de Pontedeume a Betanzos
Rúa Marenys, s/n
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Alberg de Pelegrins de Miño
Disponible sense connexió
1090
Rúa Marenys, s/n
Miño (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 3
Etapa de Pontedeume a Betanzos
km 21,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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