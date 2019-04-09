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Camino Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos

Albergue de Peregrinos de Miño

Disponible sin conexión
204
15
Albergue de peregrinos de mino

Rúa Marismas, s/n
Miño (A Coruña)

Jose: 689 233 678 Alberto: 659 357 407

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Pontedeume a Betanzos Etapa 3

Etapa de Pontedeume a Betanzos

km 21,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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