Camino Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos
Rúa Marismas, s/n
Albergue de Peregrinos de Miño
Disponible sin conexión
20415
Rúa Marismas, s/n
Miño (A Coruña)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 3
Etapa de Pontedeume a Betanzos
km 21,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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