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Bide Primitiboa Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa

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Lugoko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
189
0
Albergue de lugo

Rua das Norias, 1
Lugo

Ez du erromesarentzako arreta-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa Etapa 9

Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa

km 30,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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