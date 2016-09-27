Camino Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Rua das Norias, 1
Albergue de Peregrinos de Lugo
Disponible sin conexión
228115
Rua das Norias, 1
Lugo
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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