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Camino Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

Albergue de Peregrinos de Lugo

Disponible sin conexión
228
115
Albergue de lugo

Rua das Norias, 1
Lugo

Carece de teléfono de atención al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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