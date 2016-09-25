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Iparraldeko Bidea Cadavedotik Luarcarako etapa

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Luarca Herriko Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
119
0
Albergue villa de luarca

Álvaro Albornoz kalea, 3
Luarca (Asturias)

660819434

hotel [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel Nogueira

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Cadavedotik Luarcarako etapa Etapa 24

Cadavedotik Luarcarako etapa

km 16,3
Denbora 03H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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